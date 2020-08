Mali: la junte s’est entretenue avec l’émissaire de la plus grande puissance mondiale

La junte au pouvoir au Mali a encore accordé une audience à un diplomate dans le pays. Cette fois, c’est le tour de l’Ambassadeur des Etats-Unis à Bamako d’être reçu par les militaires.

L’ambassadeur américain au Mali, Dennis Hankins, a été reçu par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Selon plusieurs sources, il aurait été question de la normalisation de la situation du pays et des moyens permettant de mettre en place une transition politique, le plus rapidement possible, pour conduire le pays jusqu’aux prochaines élections.

Le diplomate américain a été succédé par une délégation de l’ONU, conduite pars le patron de la Minusma. La situation au Mali après le coup d’Etat est plutôt incertaine. La Cedeao a imposé des sanctions aux putschistes et fermé ses frontières avec le pays. L’Union européenne vient de suspendre sa collaboration militaire et la Francophonie à également suspendu le Mali.