Mali: la junte s’adresse aux militaires au front, disant que « nous avons qu’un seul pays»

Les responsables de la junte militaire au Mali se sont rendus dans la région de Sevaré, dans le centre du pays, pour rencontrer les troupes qui y combattent les groupes armés et terroristes.

Dès leur arrivée, les hauts dirigeants du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) se sont rendus, par hélicoptère de l’Armée de l’Air, dans les postes de sécurité de Koro, Boulkessi et Hombori, pour y rencontrer les forces sur place. Le deuxième vice-président de la junte a expliqué le bien-fondé de leur action aux soldats au front, les appelant à la défense du pays.

« Nous avons qu’un seul pays, le Mali, que nous allons léguer à nos enfants et petits-enfants. Et il était sur le chemin de disparaître, c’est pourquoi les militaires se sont impliqués. La situation sociopolitique du pays nécessitait une réponse pour éviter cette disparition », a affirmé le Colonel Sadio Camara.

Conditions de vie et de travail

Le représentant du CNSP a indiqué à ses compagnons d’arme que la junte travaille à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires, afin de leur permettre de mieux faire leur devoir. « Les décisions d’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et paramilitaires seront prises au moment opportun. La chaîne de commandement demeure. Il n’y aura pas d’intimidations de qui que ce soit par les membres du Comité national pour le salut du peuple », a indiqué le colonel Camara.

Notons que, depuis la prise de pouvoir par la junte, deux attaques ont déjà eu lieu contre les forces militaires avec au moins huit soldats tués. Les militaires ont pris le pouvoir le 18 août dernier, arrêtant le président IBK qui a ensuite annoncé sa démission. Il a été libéré jeudi et est rentré chez lui.