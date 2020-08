Mali: la junte reçoit l’ambassadeur de France et le chef de la force militaire Barkhane

Les militaires de la junte au pouvoir au Mali ont reçu lundi, l’ambassadeur de la France dans le pays et aussi le patron de la force militaire Barkhane.

Depuis le coup d’Etat qui a renversé le président malien Ibrahim Boubakar Keita, les militaires putschistes n’en finissent pas d’accepter des audiences avec de personnalités de tout genre. A la suite de l’ambassadeur de Russie et des émissaires de la CEDEAO, les militaires de la junte ont reçu lundi, l’ambassadeur de la France dans le pays sahélien. Rien n’a filtré de ce qui s’est dit entre les deux parties mais il est fort probable que les discussions tournent autour des sujets en pourparlers avec la CEDEAO.

Le Comité national pour le salut du peuple (CNPS) a également reçu en audience le commandant de la force Barkhane présente au Mali. Ces discussions entre militaires seraient, selon certaines sources, essentiellement axées sur la sécurité du pays et bien entendu, la lutte contre les groupes armés terroristes qui pullulent dans le nord et le centre du pays. La France compte environ 4000 hommes déployés au Mali et dans le Sahel.