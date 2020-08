Mali: la Cedeao va sanctionner les putschistes et leurs collaborateurs

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a tenu une réunion d’urgence sur le Mali ce jeudi 20 août 2020. A cette occasion, elle a déni catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et a exigé le rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel.

S’opposant à l’arrestation arbitraire du président Ibrahim Boubacar Kéita, l’organisation sous-régionale entend entreprendre des sanctions contre les putschistes et leurs collaborateurs.Ainsi, elle demande « la mise en œuvre immédiate d’un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs ».

A lire aussi : Mali: négociations en cours sur l’exil du président IBK, les Emirats proposés

La Cedeao rappelle aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du Président Ibrahim Boubacar Kéita et des officiels arrêtés. Aussi, demande-t-elle le rétablissement du Président Ibrahim Boubacar Kéita en tant que Président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays.

L’organisation a, pour finir, décidé de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l’ordre constitutionnel.