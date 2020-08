Mali – Echanges sur l’organisation de la transition: zappé par la junte, le mouvement de l’imam Dicko réagit

Dans un communiqué, le M5-RFP dirigé par l’imam Dicko, regrette de n’avoir pas été invité par le CNSP, pour participer aux échanges sur l’organisation de la transition au Mali.

En application des recommandations issues du deuxième sommet de la Cedeao sur la crise malienne, le Conseil National pour le Salut du Peuple (CNSP), a invité plusieurs catégories d’acteurs de la société civile et politique pour échanger sur l’organisation de la transition au Mali ce samedi 29 août 2020. Mais force est de constater que le Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces Patriotiques (M5-RFP) dirigé par l’imam Dicko ne figure pas sur la liste des invités. Se sentant écarté, le M5 a réagi via un communiqué.

Dans son communiqué, le Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces Patriotiques (M5-RFP) regrette de n’avoir pas été invité à prendre part à cette rencontre : » Le M5-RFP regrette de n’avoir pas été invité à la rencontre du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) qui a invité un certain nombre d’acteurs le samedi 29 août 2020 à des échanges sur l’organisation de la Transition », indique le communiqué.

« Le M5-RFP est et demeure un acteur majeur de ce changement voulu et doit être associé au premier plan à la conception de l’architecture de la Transition avec l’ensemble des forces vives de la Nation », ajoute le communiqué qui invite le CNSP à une concertation urgente entre les deux forces principales du changement que sont le M5-RFP et le CNSP, comme cela avait été souhaité lors de la rencontre de prise de contact du 26 août 2020.

Les acteurs invités par le CNSP

Selon le communiqué du CNSP, les acteurs conviés à cette rencontre sont le Conseil National de la Sociéte civile, le Forum des Organisations de la Société civile, les Mouvements signataires de l’accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

Le groupement des partis politiques de la Majorité, Groupement des partis politiques de l’Opposition politique et le Groupement des partis politiques du Centre, Partis politiques non-alignés, sont aussi invités à prendre part à ces échanges.