Macky Sall aux entrepreneurs: «posez un nouveau regard sur l’Afrique et les africains»

Le président sénégalais Macky Sall a prononcé un discours sur les opportunités d’investissement qu’offre l’Afrique, devant les entrepreneurs français.

Macky Sall a défendu la cause de l’Afrique en France lors d’un discours devant les membres du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), une organisation patronale représentant des entreprises françaises. « L’Afrique émergente est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscure de l’humanité », a souligné Sall. Il indique également que « le risque d’y investir n’est pas plus élevé que d’autres régions du monde ».

Après ses mots rassurants, le chef de l’Eatat sénégalais a lancé un appel aux entrepreneurs de France et du monde, à investir sur le continent. « À tous nos partenaires, publics et privés, mon message reste le même : posez un nouveau regard sur l’Afrique et les africains », déclare-t-il.