Macky Sall annoncé chez Macron: Mali, CEDEAO et FCFA; l’ordre du jour

Le président sénégalais, Macky Sall, sera reçu ce mercredi à Paris par son homologue français, Emmanuel Macron. Au menu des échanges, la situation sociopolitique du Mali, la question du 3e mandat en Afrique francophone et l’économie.

Selon nos sources, le président sénégalais, Macky Sall, va quitter Dakar ce mardi pour se rendre à Paris en France, où il prendra part, les 26 et 27 août 2020, à l’Université d’été du Medef, rebaptisée la Renaissance des Entreprises de France, qui se tiendra à l’Hippodrome Paris Longchamp. Au cours de son périple à Paris, Macky Sall aura un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, le mercredi 26 août 2020.

Ensemble, les deux chefs d’Etat vont discuter de la situation politique du Mali, marquée par le renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita, mardi 18 août 2020. Le président français serait contre une gestion du pouvoir par les militaires : « La puissance militaire sans chemin démocratique est contre-productive, car elle ne mène qu’à l’escalade », a affirmé Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse avec Angela Merkel depuis le Fort de Brégançon, appelant la junte militaire à rendre le pouvoir aux civils.

La question du 3e mandat en Afrique francophone

Les échanges entre Emmanuel Macron et Macky Sall porteront également sur la question du 3e mandat, qui défraie la chronique en Afrique francophone. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, et Alpha Condé, chef d’Etat de la Guinée-Bissau, sont en passe de briguer une troisième mandature, source des manifestations dans leurs pays.

Outre ces deux points stratégiques, d’autres sujets seront également abordés. Il s’agit de la sécurité dans la sous-région et la question du franc CFA, la monnaie coloniale, qui fait couler beaucoup d’encre et de la salive. La coopération bilatérale entre la France et le Sénégal aura, elle aussi, une place de choix dans les discussions entre les deux présidents.