L’Union Européenne suspend ses missions de formations aux soldats maliens

L’Union Européenne a décidé de la suspension de sa mission de formation des soldats maliens. La décision est la conséquence du renversement du président Ibrahim Boubacar Kéita, par les militaires, mardi 18 août 2020.

Les sanctions n’ont cessé de pleuvoir sur le Mali. Après celles de la Cedeao, c’est l’Union Européenne qui entre dans la danse. Condamnant avec fermeté le coup de force militaire au Mali, l’Union Européenne a décidé de suspendre temporairement ses missions de formation militaire au Mali.

L’Union Européenne estime que ses formations étaient destinées à soutenir les efforts de stabilisation du Mali et la démocratisation de l’armée. « Nos missions au Mali ont été temporairement suspendues mais elles reprendront le plus vite possible. L’Union européenne a beaucoup investi au Mali et nous ne voulons pas voir les efforts accomplis perdus. », a déclaré le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell. Selon Rfi, 18 000 soldats maliens ont été entraînés depuis le lancement de la mission européenne en 2013.