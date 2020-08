Lionel Messi pourrait quitter le Barça gratuitement (nouvelles révélations)

Lionel Messi pourrait quitter Barcelone gratuitement sans qu’aucun club ne verse aucun euro aux catalans. Cette information a été révélée par L’Equipe citant des sources proches du dossier.

L’annonce de Lionel Messi de vouloir quitter le club espagnol, Barcelone, a fait un effet de bombe dans le monde entier et chez les fanatiques du club. Mais le Barça n’a pas hésité à brandire la clause libératoire de 700 millions d’Euros, dans le but d’éloigner toute les équipes qui s’intéresseraient à la Pulga. Cependant, contrairement à ce qu’affirme la Ligue professionnelle de football espagnol, la clause pourrait ne plus être d’actualité dans le contrat.

Selon Florent Torchut de L’Eguipe, si la Liga affirme que le contrat de Lionel Messi et sa clause libératoire (700 M€) sont toujours en vigueur, des sources proches du dossier affirment le contraire. En effet, selon ce qui est écrit dans le contrat de Messi, cité par le média, « cette indemnisation ne s’appliquera pas en cas de rupture du contrat par décision unilatérale du joueur à partir de la fin de la saison 2019-2020 ». Il va tout simplement sans dires que Lionel Messi peut quitter le club gratuitement.