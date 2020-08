Ligue Europa : Séville sacré champion

Mené par un Luuk de Jong, auteur d’un doublé, Séville a renversé l’Inter Milan (3-2), vendredi soir, en finale de la Ligue Europa. Une victoire méritée pour les andalous qui remportent le titre pour la 6è fois de leur histoire.

Spécialiste de la Ligue Europa, Séville a encore frappé. Opposés à l’Inter Milan, vendredi soir, en finale de la C3, les Andalous se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Bousculés par les italiens très remuants en première période, les hommes de Julen Lopetegui ont dû attendre le dernier quart d’heure de la fin de la rencontre pour entériner leur victoire.

Rapidement mené au score par Lukaku sur penalty (0-1, 5è), qui égalisait au passage le record de Cristiano Ronaldo, auteur de 34 buts, toutes compétitions confondues, pour sa première saison avec la Juventus, les espagnols se sont remis dans la partie, quelques minutes plus tard, grâce à une tête imparable de Luuk de Jong (1-1, 12è). Incroyable scénario, qui devient encore plus fou lorsque le Néerlandais doublait la mise, toujours d’un magnifique coup de casque (2-1, 33e) pour le grand bonheur des siens. Une joie qui sera de très courte durée puisque deux minutes plus tard, Godin remet les intéristes dans la partie, toujours grâce à un but de la tête (2-2, 35è). Mais à un quart d’heure de la fin, le but contre son camp de Lukaku, suite à un cafouillage dans la défense des Nerazzurri, a scellé la victoire des Andalous dans ce match. Score finale : 3-2.

Séville remporte donc une sixième Ligue Europa après celles de 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016. Le tout en… six finales disputées. Une consécration pour une équipe qui a fait de belles choses cette saison avec la 4e place en Liga.