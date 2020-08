Ligue des champions: voici le programme complet des 1/4 de finale

Passé la phase des 8e de finale, la phase des 1/4 de finale de la ligue des champions débute ce mercredi avec une affiche palpitante. Le PSG (champion de Ligue 1) croisera les crampons avec l’Atlanta de Bergame (3e de Serie A).

Au total, huit (08) clubs sont encore en compétition pour la conquête du plus grand trophée d’Europe. La phase des 1/4 de finale débute ce mercredi et prendra fin le samedi 15 août 2020. Ci-dessous, le programme complet des quarts de finale de la ligue des champions 2019-2020.

Les quarts de finale de la Ligue des champions

Mercredi 12 août (21 heures)

Atalanta-PSG.

Jeudi 13 août (21 heures)

RB Leipzig-Atlético Madrid.

Vendredi 14 août (21 heures)

FC Barcelone-Bayern Munich.

Samedi 15 août (21 heures)

Manchester City-Lyon.

Les demi-finales opposeront les vainqueurs des matches 1 et 2 et ceux des matches 3 et 4.