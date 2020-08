Ligue des champions : Robert Lewandoski menace Cristiano Ronaldo

Parti pour devenir le meilleur buteur de la Ligue des champions 2019-2020, Robert Lewandoski menace un record historique de Cristaino Ronaldo. Le géant du Bayern Munich n’est plus qu’à quelques unités des 17 buts marqués par le Portugais lors de l’édition 2013-2014.

Le légendaire record de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions sera-t-il tombé cette saison ? La star de la Juventus avait inscrit 17 buts sous les couleurs du Real Madrid lors de la saison 2013-14. Un immense exploit qui est de plus en plus menacé cette saison. En effet, avec 13 buts au compteur, Robert Lewandoski n’est plus très loin de ce défi. Le Polonais, très en forme cette saison, est capable d’aller au moins titiller ce record surtout que la compétition n’est encore qu’au stade des quarts de finale. Samedi, le Bayern Munich a validé son billet pour le final 8 en balayant Chelsea (4-1) avec un doublé de Lewandoski. L’attaquant bavarois a donc encore le temps de marquer beaucoup de buts surtout si son club arrive jusqu’en finale, le Bayern étant le grand favori pour le titre.

Pour égaler Cristiano Ronaldo, ou le dépasser, l’avant-centre polonais devra marquer quatre buts ou plus, et surtout compter sur son équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition. Un objectif qui passera par une victoire contre le Barça vendredi prochain.