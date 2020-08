Ligue des champions : le PSG renverse l’Atalanta et file en demi-finale

Au terme d’un match âprement disputé, le PSG s’est débarrassé de l’Atalanta (2-1) ce soir en quart de finale de la Ligue des champions et valide son ticket pour la demi-finale. Le camerounais Choupo-Moting a marqué le but de la victoire parisienne.

Après 25 ans de disette, le PSG retrouve la demi-finale de la Ligue des champions. Un stade où les Parisiens auraient encore pu manquer d’atteindre si ce n’est un but salvateur de Choupo-Moting en toute fin de rencontre. En effet, opposé à l’Atalanta Bergame ce soir en quart de finale, les Parisiens ont réussi à se débarrasser de leur adversaire grâce à une fin de match complètement folle marquée par une entrée décisive de Kylian Mbappé, mais surtout Eric-Maxim Choupo Moting, à l’origine du but de l’égalisation de Marquinhos et à la conclusion du but de la gagne.

Menés au score dès la 27è minute, les franciliens ont été muselés durant plus d’une heure sans trouver de solution. L’entrée en jeu de Kylian Mbappé et de Choupo-Moting à 20 minutes du terme allait donner de la profondeur au jeu des Parisiens qui commençaient à baisser les bras. Passeur décisive du but égalisateur du PSG, Choupo-Moting va donner la victoire à son équipe dans les ultimes secondes du temps additionnel sur une passe en retrait de Mbappé. 2-1, score finale.

Le PSG se qualifie donc pour les demi-finales de la Ligue des champions, un carré d’as qu’il n’avait plus atteint depuis 1995.