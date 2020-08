Ligue des champions : le groupe du Barça face au Bayern

Le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Un groupe où figure Ousmane Dembele, qui revient d’une blessure au genou.

Victorieux de Naples (1-1, 3-1) en huitième de finale, le Barça affronte le Bayern Munich, vendredi prochain dans le cadre du quart de finale de la Ligue des champions. Sans aucun titre national cette saison, les Blaugranas n’ont plus cette compétition pour ramener quelque chose comme trophée. Et pour y parvenir, les Catalans doivent d’abord écarter les Bavarois, grand favoris pour le titre.

Pour ce duel qui aura lieu à Lisbonne au Portugal, Quique Setién a convoqué un groupe de 26 joueurs. Victime d’un tacle de Kalidou Koulibaly ce weekend, Lionel Messi est bien présent dans l’effectif. L’Argentin s’est même entraîné en début de semaine; preuve qu’il est d’aplomb pour ce choc des titans. La grosse surprise de la liste est la convocation d’Ousmane Dembele. L’attaquant français, qui n’a toujours pas eu le feu vert du staff médical, depuis son retour sur les aires de jeu, fait partie des convoqués même s’il y a de forte chance qu’il reste sur le banc.

Du côté des absents, on note Samuel Umtiti, qui traîne toujours des pépins physiques, et Arthur qui a décidé de ne plus jouer pour le Barça.

Le groupe de 26 joueurs du Barça pour le Final 8

Gardiens : Ter Stegen, Neto, Peña

Défenseurs : Piqué, Lenglet, Araujo, Semedo, Alba, Firpo, Mingueza

Milieux : Busquets, De Jong, Vidal, Rakitic, Roberto, Riqui Puig, Monchu, Orellana, Reis

Attaquants : Messi, Griezmann, Suarez, Dembélé, Fati, Braithwaite, Konrad