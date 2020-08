Ligue des champions : le Bayern Munich crucifie le Barça et file en demi-finale

Avec un score fleuve, le Bayern Munich a atomisé le Barça (8-2) ce soir en quart de finale pour s’offrir le troisième ticket qualificatif pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les Bavarois défieront le vainqueur du match entre Manchester City et Lyon.

Festival de buts au stade de la Luz ce soir à Lisbonne au Portugal en quart de finale de la Ligue des champions. Du spectacle, des actions de génie, de sublimes réalisations…et à l’arrivée la victoire du Bayern Munich. Grand favori de cette rencontre, le club allemand a fait honneur à son statut. Opposés au Barça en quart de finale du final 8 de la C1, les Bavarois se sont imposés sur le score de 8-2. Dominants, les Bavarois ont fait boire aux Blaugranas la calice jusqu’à la lie. Si le jeu a semblé s’équilibrer dès les 20 premières minutes avec un but inscrit de chaque côté, le jeu va vite tourner à l’avantage des allemands qui inscrivent trois buts avant la pause.



Si au retour des vestiaires, les blaugranas ont tenté de réagir avec un sublime but de Suarez à la 57è minute, les poulains de Hans Flick vont vite tuer ce début de réveil des Blaugranas. Kimmich (63è), Lewandoski (82è) et Philippe Coutinho (85è, 89è) ont coulé la défense catalane qui avait visiblement baissé les bras à l’heure de jeu. Score final : 8-2. Le Bayern Munich se qualifie donc pour les quarts de finale et retrouvera en demi, le vainqueur de l’autre quart de finale entre Manchester City et Lyon. Le Barça, de son côté, sort à ce stade de la compétition pour la cinquième fois consécutif. Jamais, les Blaugranas n’avaient encaissé autant de buts en coupe d’Europe. Cette défaite est historique pour le club catalan.