Libye: les forces de la tribu de Kadhafi menacent de s’en prendre à l’ANL de Khalifa Haftar

La tribu libyenne de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, Qadhadhfa, a appelé, jeudi, ses forces à se retirer immédiatement de l’Armée nationale libyenne (ANL) du général Khalifa Haftar.

Dans une déclaration du Conseil social de la tribu libyenne Qadhadhfa, rapportée par les médias locaux, les membres de la tribu liée à Kadhafi ont appelé leurs miliciens à «se retirer immédiatement et à éloigner les mercenaires de Haftar de leurs zones à Syrte». «Tous les prisonniers de Syrte doivent être libérés et les criminels et mercenaires qui ont fait irruption dans les maisons doivent être traduits en justice», indique le communiqué.

Il a également appelé «la milice Haftar de Syrte à remettre les personnes impliquées dans le meurtre de Nasser Aweidat», qui avait été écrasé, rapporte le Middle East Monotor. «Si ces demandes ne sont pas immédiatement satisfaites, les choses deviendront plus compliquées et nous considérerons l’opération Al-Karama comme un ennemi à combattre», a indiqué la tribu.

Cette menace claire est en relation avec l’opération de Haftar contre le gouvernement internationalement reconnu à Tripoli. Les Qadhadhfa sont une tribu libyenne à laquelle appartenait le guide libyen, Mouammar Kadhafi, et sont dispersés dans les villes de Syrte et Sabha.