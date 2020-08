Libye : la position stratégique de la Turquie bombardée par un avion inconnu

Une base importante de la Turquie en Libye a été bombardée par un avion non identifié. Selon BulgarianMilitary.com, citant l’agence de presse russe Izvestia, il s’agit de la base aérienne d’Al-Watiya où arrivent la plupart des avions militaires d’Ankara.

L’attaque a eu lieu dans la nuit du mercredi 12 août, alors que la principale tête de pont de la Turquie dans la région, la base aérienne d’Al-Watiya, a été attaquée par des bombardements à partir d’un appareil non identifié. Selon l’agence Izvestia, citant des sources proches des événements, des bruits d’explosions et de moteurs à réaction ont été entendus dans la zone de l’aérodrome. Les réseaux sociaux locaux rapportent que les positions des troupes du gouvernement d’accord national (GNA) dans la zone de la ville d’Abu Qurain sont également tombées sous les frappes aériennes.

L’attaque a interrompu un court cessez-le-feu dans le pays et pourrait être un signe avant-coureur de batailles pour la ville stratégique de Syrte, démontrant la vulnérabilité du groupe turc en Afrique du Nord, selon les experts. Après des batailles à grande échelle au cours du premier semestre, la ligne de front en Libye s’est stabilisée. Néanmoins, les parties continuent de déclarer la probabilité que le conflit se poursuive. La concentration des renforts des camps opposés en direction de Syrte, détenus par l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar, ne s’arrête pas non plus.