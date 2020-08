Libye : cessez-le-feu et élection présidentielle, l’ANL et le GNA font un grand pas vers la paix

Un cessez-le feu vient d’être annoncé en Libye par les deux parties en conflit, ont rapporté les médias locaux et étrangers, citant des déclarations du GNA et de l’ANL.

Le Gouvernement d’Accord National (GNA) de Tripoli a fait une déclaration vendredi annonçant un cessez-le-feu. Il souligne, cependant, que « le cessez-le-feu exige que les zones de Syrte et d’Al Jufra soient démilitarisées dans le cadre de dispositifs de sécurité ». Une autre déclaration de la partie adverse, l’Armée nationale libyenne (ANL), a également appelé à un cessez-le-feu. Il a déclaré que la trêve ferait de Syrte un siège temporaire pour un nouveau conseil présidentiel qui sera gardé par les forces de police de diverses régions du pays.

Les deux administrations ont appelé à la fin du blocus pétrolier imposé par les forces de Haftar depuis le début de l’année. Le gouvernement basé à Tripoli a également appelé à la tenue d’élections parlementaires et présidentielle en mars. La Mission d’appui des Nations Unies en Libye a salué ces deux déclarations et a appelé à l’expulsion de toutes les forces étrangères et mercenaires en Libye. Cette issue est une grande avancée pour le retour à la stabilité du pays, en plein chaos depuis l’assassinat de Mouammar Kadhafi, en 2011.