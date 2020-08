Liberman: « Le Barça avant Messi était un petit club »

Martín Liberman, journaliste argentin bien connu, a récemment évoqué Lionel Messi et son possible départ de Barcelone. Le présentateur de Fox Sport a déclaré que le club blaugrana n’était rien avant l’arrivé de la Pulga.

Martín Liberman est l’un des journalistes les plus connus d’Argentine et d’Amérique du Sud. L’Argentin est également bien connu en Espagne pour ses attaques continues contre Lionel Messi pour ses performances mitigées avec la sélection argentine. En ces jours où l’avenir du natif de Rosario au Barça est de plus en plus incertain, le présentateur de ‘Fox Sports’ a changé de fusil d’épaule et a défendu son compatriote concernant son possible départ du club culé.

Le journaliste a surpris par ses propos et a placé Messi bien au-dessus du Barça lui-même, qu’il a appelé « un petit club ». L’Argentin n’a pas hésité à rabaisser les vice-champion d’Espagne qu’il trouve n’avoir que quelques titres avant l’arrivée du sextuple Ballon d’or. « Messi a réinventé un petit club comme le Barça. Barcelone était une grande ville qui avait eu de grands joueurs comme Maradona, mais c’était un petit club en Europe. L’équipe n’a jamais gagné, elle n’avait qu’une seule Ligue des champions jusqu’à l’arrivée de Leo« , a-t-il déclaré. Des propos qui ne plairont certainement pas aux fans du Barça.