Liban : les kényans à Beyrouth manifestent pour rentrer chez eux (Vidéo)

Plusieurs ressortissants du Kenya, vivant au Liban, ont organisé une manifestation devant le bureau consulaire du pays à Beyrouth, la capitale. Ils appellent les autorités de Nairobi à les rapatrier par avion.

Les kenyans au Liban en ont ras-le-bol d’attendre que les autorités réagissent. Ils ont décidé de manifester leur colère et impatience devant les locaux de la représentation de leur pays. Plusieurs vidéos des démos et des photos des Kenyans assis à l’extérieur du bureau, tard dans la nuit, ont été partagées en ligne. Les Kenyans, qui sont pour la plupart des femmes, seraient des travailleurs domestiques qui ont perdu leur emploi après l’explosion, indique BBC. Dans les vidéos partagées, on pouvait les entendre demander à rentrer chez elles.

L’ambassadrice du Kenya au Koweït, Halima Mohamud, qui est également responsable des Kényans au Liban, a été citée par le site Internet de Nairobi News comme disant que les Kényans bloqués seraient rapatriés. « Nous avons communiqué aux Kényans pour qu’ils s’enregistrent auprès du consulat et nous essayons déjà de résoudre leur problème. Depuis la reprise des vols, 30 Kényans ont été aidés à rentrer au Kenya en leur fournissant les documents pertinents par notre consul honoraire », indique le site Web citant l’ambassadeur.