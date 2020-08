Liban: le président Michel Aoun appelle à un «Etat laïc» et à des changements profonds

Le président libanais Michel Aoun s’est adressé dimanche à la nation et a appelé à déclarer le pays, « Etat laïc ».

Dans un discours prononcé à l’occasion du premier centenaire du Grand Liban, Aoun a appelé à un État laïc au Liban, s’engageant à «appeler à un dialogue qui inclut les autorités spirituelles et les dirigeants politiques afin de parvenir à une formule acceptée par tous et qui serait incorporée dans les amendements constitutionnels appropriés. » Il a critiqué le « système confessionnel qui repose sur les droits des confessions et sur les quotas entre eux » en indiquant que cela était révolu même s’il a été utile pour le pays à un certain temps.

A lire aussi : « Si nous lâchons le Liban, ce sera la guerre civile », prévient le président français Emmanuel Macron

«Le système confessionnel qui repose sur les droits des confessions et sur les quotas entre eux a été valable pendant un certain temps, mais aujourd’hui il est devenu un obstacle avant tout progrès ou reprise dans le pays, un frein à toute réforme et lutte contre la corruption, et un générateur de conflits, d’incitation et de division pour tous ceux qui voulaient saper le pays », a ajouté le président du Liban.

«La jeunesse libanaise appelle au changement»

«Oui, il faut développer, modifier, changer le système … appelez-le comme vous le souhaitez; mais très certainement, le Liban a besoin d’une nouvelle conception dans la gestion de ses affaires, basée sur la citoyenneté et sur la laïcité de l’État », a souligné le président Aoun. Il a conclu en disant que «la jeunesse libanaise appelle au changement». «Les écoutons-nous? Ces jeunes sont le Liban de demain. Pour eux et pour leur avenir, je dis: oui, le moment est venu! », a-t-il souligné.

L’État du Grand Liban était un État autonome qui faisait partie de la Syrie entre 1920 et 1926 et qui prit le nom de République libanaise en 1926. Les frontières géographiques du « Grand Liban » correspondent à celles du Liban actuel. Le pays n’est pas officiellement laïc mais, même si la religion dominante est l’islam, il y a aussi tolérance du christianisme.