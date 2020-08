Liban : le Hezbollah abat et saisi un drone israélien

Un drone israélien a été abattu par le mouvement libanais du Hezbollah samedi alors que l’appareil survolait la Ligne bleue qui délimite le retrait d’Israël du pays en 2000, a déclaré le mouvement armé libanais.

Le Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient abattu le drone près de la ville d’Aita al-Shaab, en territoire libanais. Du côté de l’armée israélienne, elle a déclaré qu’un de ses drones « est tombé en territoire libanais » au cours d’une « activité opérationnelle le long de la Ligne bleue », rapporte Al Jazeera.

Une nouvelle situation qui intervient environ un mois après qu’Israël a déclaré qu’il avait repoussé une tentative des combattants du Hezbollah de pénétrer la ligne. Une assertion que le Hezbollah a indiqué n’avoir aucune implication.

Le Liban et Israël sont encore techniquement en guerre, et une force des Nations Unies, la FINUL, patrouille le long de la ligne entre les deux. Créée en 1978, la FINUL a été renforcée après une guerre dévastatrice d’un mois en 2006 entre Israël et le Hezbollah.

La force de 10 500 hommes, en coordination avec l’armée libanaise, est chargée de surveiller le cessez-le-feu et le retrait israélien d’une zone démilitarisée à la frontière. Israël accuse le Hezbollah de stocker des armes à la frontière pour se préparer à une nouvelle guerre.