« Le PRD doit poursuivre le combat », Me Adrien Houngbédji

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de l’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, a fini de faire le deuil des dernières élections communales.

Contrairement à ceux qui ont pronostiqué la fin d’une épopée au sein de cette formation politique, le numéro 1 du parti arc-en-ciel croit à la résilience du PRD et annonce la poursuite du combat politique.

Pour prêter main forte à cette renaissance de la famille des « Tchoco-tchoco », deux activités sont projetées pour bientôt. Il s’agit, d’une part, de la célébration des 30 ans d’existence du parti, qui permettra aux responsables de faire le point et de projeter le parti dans l’avenir. Il y a, d’autre part, l’université des vacances du Parti du Renouveau Démocratique, qui est un creuset de réflexions, aussi bien sur la vie du parti que sur l’actualité politique, afin de donner une ligne directrice au parti, par rapport au contexte politique du moment.

Pour fouetter le mental à ses compagnons politiques et ne pas laisser le champ libre aux découragements, le président du parti, Me Adrien Houngbédji, a présidé, en personne, la réunion du bureau politique, le mercredi 26 Août 2020.

C’est l’occasion pour le leader charismatique du PRD d’exhorter ses militants à resserrer les rangs. Adrien Houngbédji croit encore en l’avenir et explique à ses soldats que le parti doit poursuivre le combat.

Quelle chance pour le PRD de se repositionner à Porto-Novo ?

Ayant perdu des plumes du fait d’une migration massive de ses militants dans les deux nouveaux partis politiques liés à la mouvance, notamment l’Union Progressiste et le Bloc Républicain, et victime actuellement d’une contre-campagne pour sa gestion de la capitale politique du Bénin, le Parti du Renouveau Démocratique a-t-il encore une chance de reprendre le contrôle de Porto-Novo ? Rien n’est moins sûr.

Le mythe du PRD à Porto-Novo est totalement tombé et les nouveaux maîtres du terrain ne manqueront pas d’occasions pour parachever leur oeuvre. Déjà, la gestion du PRD, qui est présentée aux fils et filles de Porto-Novo, a de quoi émousser l’ardeur du sympathisant le plus acharné de cette formation politique.

En effet, selon l’actuel édile de la ville, sous le Parti du Renouveau Démocratique, Porto-Novo n’avait tout simplement pas été bien géré; et la conséquence, « la ville est en faillite », pour utiliser les expressions du maire.

Selon le maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, l’héritage laissé par le PRD est si désastreux que la ville est obligée d’être mise sous perfusion. Il reproche à l’équipe précédente d’avoir péché, aussi bien dans la gestion politico-administrative de la ville que dans la gestion des ressources humaines.

Face à cette publicité qui est faite au parti arc-en-ciel, il doit batailler encore dur pour faire adhérer à nouveau, la population de Porto-Novo, à leur « religion ».