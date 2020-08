Le lieu d’exil de l’ancien roi d’Espagne enfin connu

L’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, est exilé aux Emirats arabes unis, après avoir quitté le pays, il y a deux semaines.

On sait où est désormais l’ancien monarque d’Espagne, entré en discrédit. Après avoir quitté le pays sur fond de polémique, Juan Carlos n’a plus donné signe de vie depuis. Certains médias l’annonçaient dans le golfe et d’autres au Portugal. Eh bien, l’homme de 82 ans est aux Émirats arabes unis depuis qu’il a quitté son pays. Cible d’enquêtes officielles en Espagne et en Suisse sur d’éventuelles fautes financières, Juan Carlos avait dû abdiquer au trône au profit de son fils.

Le gouvernement espagnol et les responsables de la Maison royale ont été discrets sur l’emplacement de Juan Carlos depuis le 3 août, lorsqu’il a publié une lettre à son fils, le roi Felipe VI, qui disait qu’il déménageait hors d’Espagne en raison des «répercussions publiques de certains épisodes de ma vie privée passée », surement en référence aux enquêtes. Le départ de l’ancien roi a suscité plusieurs réactions d’indignation au sein de la population, soulignant qu’il devrait rester et faire face à ses actes.