Le Colonel Assimi Goita officiellement président du Mali

L’acte fondamental du Comité national pour le Salut du Peuple (CNSP) a été publié ce jeudi 27 août 2020 au Journal officiel. Selon cet acte, l’actuel président du CNSP, le Colonel Assimi Goita, va assurer désormais les fonctions présidentielles au Mali.

En attendant la mise en place d’une transition qui fait l’objet de débat entre la junte et la Cedeao, l’acte fondamental du Comité national pour le Salut du Peuple (CNSP) qui dirige le Mali depuis le coup d’Etat, a été publié au journal officiel ce jeudi. Le texte fait office de loi suprême mais précise que « les dispositions de la Constitution du 25 février 1992 s’appliquent tant qu’elles ne sont pas contraires ou incompatibles avec celles du présent Acte ».

Comme on peut le lire sur une copie parvenue à Bénin Web TV, l’acte définit entre autres les droits et devoirs de la personne humaine au Mali, dévoile le fonctionnement du CNSP et explicite l’étendue des pouvoirs de son Président. Le texte restera en vigueur jusqu’à l’adoption d’une Charte pour la transition au Mali.

Le Colonel Assimi Goita officiellement président

Selon l’acte fondamental du CNSP, c’est le président du conseil, le Colonel Assimi Goita (37 ans), qui va assurer désormais les fonctions de chef de l’Etat au Mali. Ce statut est reconnu dans l’article 32 du titre III de l’acte qui stipule que « le comité national pour le salut du peuple désigne en son sein un président qui assure les fonctions de Chef de l’ETAT ».

Selon l’acte fondamental, « lorsqu’il (le chef de l’Etat) est empêché de remplir ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, ses pouvoirs sont exercés par un Vice-président suivant l’ordre déterminé par le Comité ». Le Colonel Malick Diaw est le premier vice-président du CNSP. Il assurera les fonctions de président en cas de vacances du pouvoir.