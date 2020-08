Le célèbre travesti Nigérian BOBRISKY affole la toile en maillot de bain.

Le célèbre travesti Nigérian BOB a posté une rare photo de lui en maillot de bain sur son compte Instagram, pour annoncer son anniversaire dans le mois de septembre.

Le célèbre travesti Nigérian BOBRISKY affole la toile avec une photo en maillot de bain. Il est l’une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux aux Nigeria, connu pour ses publications controversées. Dimanche, il a affolé la toile avec une nouvelle photo en maillot de bain (modèle femme). BOB a fait de multiples publications sur ses différents comptes réseaux sociaux, mais à chacune de ses publications controversées, il suscite des réactions haineuses ou des réactions positives de ses fans.

BOBRISKY s’est affiché avec un maillot de bain de couleur rose dans lequel on peut constater qu’il aurait changé de sexe. Après seulement 38 minutes de publication, il a reçu plus de 1500 commentaires et plus de 17500 likes de la part de ses 2,9 millions d’abonnés sur Instagram. Il a écrit ceci pour légender sa photo, « plus quelques heures les gars ». Il se pourrait que le mois de septembre soit le mois de son anniversaire. Donc il prépare ce jour avec impatience. Ce même dimanche il a atteint 3 millions d’abonnés qu’il a fait savoir.