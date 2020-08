Ldc : Emmanuel Macron félicite Lyon et demande à soutenir le PSG

Le président français, Emmanuel Macron, a félicité Lyon, battu mercredi par le Bayern Munich (0-3) en demi-finale de la Ligue des champions. Le chef d’Etat a demandé à soutenir le PSG, qui défiera les Bavarois dimanche prochain en finale.

Il n’y aura pas de finale 100% français cette année en Ligue des champions. Alors qu’ils devraient battre le Bayern Munich pour retrouver le PSG, tombeur de Leipzig (3-0), les Gones ont tout simplement été noyés. En effet, face au Bayern Munich visiblement trop fort, Lyon s’est logiquement incliné sur le score de 3-0. Une défaite qui aurait encore pu être plus cruelle si les allemands avaient été plus adroits.

Mais, malgré cette défaite, les Lyonnais sont sortis de la compétition avec les honneurs. Vainqueurs de Manchester City (2-1) en quart de finale, les Gones n’ont jamais atteint ce stade de la compétition depuis bien longtemps. Une prouesse qui leur a valu des félicitations des français à commencer par leur président, Emmanuel Macron.

Grand supporteur du PSG, le président français a loué le grand match réalisé par les Gones. Il a aussi lancé un appel aux françaises et français pour qu’ils soient tous unis derrière les Parisiens (PSG), ce dimanche pour la finale face aux Allemands. « Bravo à l’OL pour son parcours héroïque et au FC Bayern pour sa qualification en finale de la Ligue des Champions. Dimanche, 27 ans après l’OM, la mythique coupe peut retrouver le sol français. Toutes et tous derrière le PSG ! L’étoile est au bout de l’exploit« , a posté Macron sur son compte Twitter.