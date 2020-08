L’attaque du Niger n’entrave pas « notre détermination à lutter contre les terroristes », Macron

Des hommes armés non identifiés ont tué dimanche huit personnes, dont six français au Niger dans la région de Kouré au centre du pays. Le président français a réagi lundi à cette attaque et a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

« Plusieurs de nos compatriotes et des nigériens ont été lâchement assassinés hier au Niger au cours d’une attaque meurtrière. Je partage la douleur de leurs familles et de leurs proches. Certains étaient engagés pour la plus altruiste des missions : aider les populations », a indiqué Emmanuel Macron dans un tweet. Il a ajouté que cette attaque n’entravera pas la détermination des deux pays à lutter efficacement contre le terrorisme. « Nos pays sont frappés mais notre détermination à lutter contre les groupes armés terroristes demeure intacte. Le combat se poursuit », a souligné Macron.

Les assaillants ont frappé une réserve de girafes dans la région de Kouré, a déclaré à Reuters le gouverneur de Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella. Les deux Nigériens travaillaient comme guide et chauffeur des touristes, a rapporté l’agence de presse AFP. Les six français étaient des employés d’une ONG et faisaient du tourisme dans la région. Ils ont été tués à bout portant et une femme qui avait réussi à s’en fuir, a été rattrapé par les assaillants et décapité sur place, selon des rapports de médias. La réserve de girafes de Kouré au sud-est de la capitale Niamey est une attraction populaire au Niger, un immense pays qui borde sept pays dans une région instable dont la Libye, le Mali, le Tchad et le Nigéria.