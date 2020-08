L’Allemagne confirme l’empoisonnement de l’opposant russe Alexei Navalny

Les médecins allemands qui ont pris en charge les soins de l’opposant russe Alexei Navalny, ont indiqué que les résultats des tests indiquaient qu’il avait été empoisonné.

Alors que les médecins de l’hôpital de Sibérie où Alexei Navalny avait été admis pour la première fois, ont indiqué n’avoir pas retrouvé de trace de poison dans son sang, en Allemagne, on indique le contraire. A Berlin, où le critique de Poutine a été transféré d’Omsk, dans la région russe de Sibérie, samedi, les agents de santé ont déclaré que « les résultats cliniques indiquent une intoxication par une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase ».

Ils ajoutent que « la substance spécifique n’a pas été identifiée à ce jour et une nouvelle analyse approfondie a été lancée. L’effet de la toxine, c’est-à-dire l’inhibition de la cholinestérase dans l’organisme, a été prouvé à plusieurs reprises et dans des laboratoires indépendants ». Selon eux, le dissident russe reste dans un coma artificiel et est dans un état grave à l’hôpital de la Charité « mais il n’y a actuellement aucun danger aigu pour sa vie ».