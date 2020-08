L’Afrique du Sud dépasse les 10.000 morts du coronavirus (officiel)

L’Afrique du Sud a passé le cap des 10.000 morts du coronavirus depuis que l’épidémie est apparue dans ce pays en mars, a annoncé samedi le ministère sud-africain de la Santé.

L’Afrique du Sud a enregistré au total 553.188 cas de contamination, soit plus de la moitié des ceux constatés sur l’ensemble du continent. Il s’agit aussi du 5e plus grand nombre de cas de Covid-19 dans le monde. Selon le ministre de la santé Zweli Mkhize, 301 nouvelles morts dues au virus ont été recensées ces dernières 24 heures. « Nous avons passé la barre des 10.000 morts, avec 10.210 décès cumulés », a-t-il dit.

Plus de la moitié des nouveaux décès constatés samedi sont survenus dans la province du KwaZulu-Natal (sud-est), a-t-il précisé . « Le pic (de l’épidémie) est ici, là où nous sommes », a déclaré M. Mkhize samedi en visitant un hôpital de cette province.

Plus de 722.000 morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 722.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi samedi par l’AFP à partir de sources officielles. Près de 19,5 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans 196 pays et territoires, dont plus de 11,5 millions sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, confrontés à une résurgence de l’épidémie depuis fin juin, restent de loin le pays déplorant le plus de morts. Le Brésil a quant à mui dépassé samedi les 100.000 morts, a annoncé le ministère de la Santé. Avec 100.477 décès et 3.012.412 cas confirmés, ce pays de 212 millions d’habitants est le deuxième le plus touché derrière les Etats-Unis.