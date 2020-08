L’aéroport de Dubaï en feu

Dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ce samedi, on peut clairement voir un violent incendie qui ravage l’aéroport de Dubaï. Pour l’heure, les causes du drame restent inconnues.

La scène est affreuse. Filmée par un internaute, et postée sur les réseaux sociaux, elle témoigne de la gravité de l’incendie qui s’est déclenché dans l’aéroport de Dubaï. Dans la vidéo publiée par xalima, on voit des voitures calcinées et le feu qui avance à grand pas.

Alertés, les sapeurs pompiers se sont dépêchés sur le lieu. Pour l’heure, le bilan des dégâts reste inconnu, tout comme les causes de l’incendie. Toutefois, on note un blessé.