La violente réaction de l’Iran après l’accord entre les Emirats arabes unis et Israël

L’accord de normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et Israël a mis en colère l’Iran qui n’a pas hésité à qualifier cet accord de «stupidité stratégique» et a déclaré que le peuple palestinien ne pardonnera pas à Abu Dhabi.

Alors que l’Iran cherche à fédérer les pays arabes et musulmans contre Israël, la décision des Emirats de normaliser leurs relations diplomatiques avec l’Etat hébreux vient porter un coup de massue sur la tête de Téhéran. « Le peuple opprimé de Palestine et toutes les nations libres du monde ne pardonneront jamais la normalisation des relations avec le régime criminel d’occupation israélien et la complicité de ses crimes », a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Téhéran. La déclaration avait un ton de menaces implicites contre les Émirats arabes unis. Il a qualifié la normalisation des liens entre les deux pays de mesure dangereuse et «honteuse» et a mis en garde les EAU contre l’ingérence d’Israël dans les «équations politiques» de la région du golfe Persique.

«Le gouvernement des Émirats arabes unis et les autres gouvernements qui l’accompagnent doivent accepter la responsabilité de toutes les conséquences de cette action», indique le communiqué. La télévision d’Etat dans un reportage a déclaré que l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et les Emirats Arabes Unis a révélé la « stupidité stratégique » des deux pays et a déclaré que cela « renforcera sans aucun doute l’axe de résistance dans la région. » La déclaration du ministère a qualifié l’accord de «poignard qui a été injustement frappé par les Émirats arabes unis dans le dos du peuple palestinien et de tous les musulmans».