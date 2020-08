La publication du rapport Doing Business suspendue pour cause d’irrégularités

La Banque mondiale a annoncé, ce jeudi 27 Août 2020, l’interruption de la publication du rapport Doing Business jusqu’à nouvel ordre. Selon le communiqué de l’institution financière, cette décision est motivée par des irrégularités constatées dans les derniers rapports Doing Business publiés.

Pour cause d’irrégularités signalées dans des modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020, publiés respectivement en 2017 et 2019, la Banque mondiale décide d’interrompre les publications prochaines de ce rapport. « Ces modifications n’étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business », précise le communiqué de la Banque mondiale.

Pour corriger la situation, la Banque mondiale annonce des actions immédiates. Il s’agit de :

l’examen et évaluation systématiques des modifications apportées aux cinq derniers rapports Doing Business après le processus institutionnel d’examen des données ;

la demande à la fonction indépendante d’Audit interne du Groupe de la Banque mondiale de réaliser un audit des procédures de collecte et d’examen des données aux fins du rapport Doing Business ainsi que des mesures de contrôle destinées à préserver l’intégrité des données.

Correction rétrospective des données des pays concernés

Les actions immédiates annoncées aboutiront, selon la Banque mondiale, à la correction rétrospective des données des pays les plus concernés par les irrégularités signalées. « La situation a été exposée au Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale, ainsi qu’aux autorités des pays les plus touchés ».

Pour rappel, le rapport Doing Business est un projet de la Banque mondiale lancé en 2002. Il s’agit d’un travail qui consiste à la collecte et à l’analyse « des données quantitatives détaillées pour comparer les cadres réglementaires applicables aux entreprises du monde entier, au fil du temps, Doing Business encourage la concurrence entre les économies pour la mise en place d’une réglementation des affaires efficace ».

Le premier rapport Doing Business, publié en 2003, portait sur cinq ensembles d’indicateurs dans 133 pays. Le rapport couvre désormais dix ensembles d’indicateurs dans 190 économies du monde.

Le Bénin classé 149ème dans le rapport Doing Business 2020

Classé 153ème dans le rapport précédent, le Bénin gagne 4 places dans le rapport Doing Business 2020. Cette performance réalisée est surtout liée à la facilitation des affaires dans le pays. Toutefois, de façon globale, les résultats attendus pour le Bénin en raison des nombreuses reformes économiques opérées n’ont été au rendez-vous. Selon les experts, le Bénin devra maintenir ses efforts pour améliorer ses positions futures au cours des évaluations à venir.