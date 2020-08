La polio officiellement éradiquée du continent africain, annonce l’OMS

Quatre ans après les derniers cas au Nigeria, l’Afrique a éradiqué la polio, confirme officiellement l’Organisation Mondiale de la Santé, ce mardi.

Le « poliovirus sauvage », plus connu sous le nom de polio a été mardi officiellement déclaré « éradiqué » du continent africain par l’Organisation Mondiale de la Santé, après quatre années consécutives sans cas déclaré et des efforts massifs de vaccination des enfants. « Aujourd’hui, les membres de la Commission de certification pour la région Afrique (ARCC) – organisme de certification de l’OMS – déclare que la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue » en Afrique, a affirmé sa présidente Dr Rose Leke.

Il faut normalement attendre trois ans sans cas déclaré pour obtenir la certification de l’OMS. Mais l’organisation onusienne a préféré attendre quatre ans, cette fois, « pour être sûre à 100% qu’il n’y a plus de danger », explique le médecin Tunji Funsho, du comité Polio Nigeria de l’association Rotary International. Provoquée par le poliovirus sauvage (PVS), la poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants. Elle attaque la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible.

État des lieux dans le monde

La polio était endémique partout dans le monde, jusqu’à la découverte d’un vaccin dans les années 1950. Les pays les plus riches y ont eu rapidement accès, mais l’Asie et l’Afrique sont restés longtemps d’importants foyers infectieux. En 1988, l’OMS dénombrait 350 000 cas à travers le monde et encore plus de 70 000 cas rien qu’en Afrique en 1996. Mais grâce à une rare prise de conscience collective et à d’importants efforts financiers (19 milliards de dollars sur 30 ans), le nombre des cas a baissé de plus de 99% entre 1988 et 2018, selon l’OMS, passant de 350 000, selon les estimations dans plus de 125 pays d’endémie, à 33 cas notifiés en 2018. Et aujourd’hui, seuls deux pays au monde comptent des contaminations par le « poliovirus sauvage »: l’Afghanistan (29 cas en 2020) et le Pakistan (58 cas).

Sur les 3 souches de « poliovirus sauvage » (type 1, type 2 et type 3), le poliovirus de type 2 a été éradiqué en 1999 et aucun cas dû au poliovirus de type 3 n’a été signalé depuis le dernier cas enregistré au Nigéria en novembre 2012.