La Chine met en garde les Etats-Unis en tirant un missile « tueur de porte-avions»

Alors que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis en mer de Chine méridionale atteignent de nouveaux niveaux, Pékin a sorti la grosse artillerie pour mettre en garde Washington.

La Chine a tiré deux missiles, dont un surnommé «tueur de porte-avions», dans la mer de Chine méridionale ; un avertissement pointu et menaçant envers les Etats-Unis, a rapporté le South China Morning Post (SCMP). Il s’agit, selon le média, d’un missile balistique à portée intermédiaire, DF-26B, de la province de Qinghai et un autre missile balistique à moyenne portée, DF-21D, de la province du Zhejiang en réponse à des activités américaines dans une zone de « zone d’exclusion aérienne ».

Selon Al Jazeera, les deux missiles auraient été tirés en direction de la zone située entre la province de Hainan et les îles Paracel contestées. Ces tirs interviennent, quelques jours seulement après qu’un avion espion américain U-2 aurait pénétré mardi dans une « zone d’exclusion aérienne » désignée par la Chine sans autorisation lors d’un exercice naval à tir réel mené par la Chine dans la mer de Bohai au large de sa côte nord. Les tensions entre les deux pays sont de plus en plus tendues depuis ces derniers mois.