La Cedeao condamne l’attaque qui a tué plusieurs français au Niger

Le Parlement de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné ce lundi, l’attaque qui a fait huit (08) morts dans la commune de Kouré, au Niger, le dimanche 09 août 2020.

Six humanitaires de nationalité française en tourisme dans la commune de Kouré, ont été tués par des hommes armés venus à motos. Les assaillants ont également tué les deux guides touristiques de nationalité nigérienne qui accompagnaient les français. En visite de travail au Niger depuis samedi, le président du Parlement ivoirien Sidie Mohamed Tunis a été reçu ce lundi, par le président Mahamadou Issoufou. Au cours de cette audience, il a condamné l’attaque du dimanche et a présenté ses condoléances au peuple nigérien.

« Le Parlement de la CEDEAO condamne cette attaque car le terrorisme n’a pas sa place dans notre espace CEDEAO et nous devons nous unir pour combattre ce fléau », a-t-il affirmé à l’issue de son audience avec le président nigérien. La paix et la sécurité au Mali ont été évoquées au cours de cet entretien. « Dans les jours à venir, le Parlement de la CEDEAO va envoyer une délégation au Mali pour examiner les voies et moyens pour ramener la paix et la sécurité dans ce pays, a, déclaré Sidie Mohamed Tunis.

L’ECO au menu des échanges

Les deux personnalités politiques ont également évoqué la question de l’ECO, la monnaie unique de la Cedeao après que le président du Parlement de la Cedeao a présenté la feuille de route qui retrace les étapes à suivre pour aboutir à l’institution du suffrage direct universel pour l’élection des députés de la CEDEAO au président de l’institution, Mahamadou Issoufou.