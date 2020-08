Koeman va faire du Barça ce qu’il a fait des Pays-Bas

Nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman sait déjà les dossiers sur lesquels il va foncer pour la révolution tant souhaitée du club blaugrana. Sur le banc des Pays-Bas, le sélectionneur avait complètement rajeuni son équipe. Une méthode impitoyable qu’on s’attend à ce qu’il reproduise au Barça.

Disciple de Johan Cruyff, Ronald Koeman est réputé pour sa facilité à rajeunir les équipes. Lors de ses passages à Valence ou en sélection néerlandaise, le technicien hollandais n’a pas hésité à se débarrasser des anciens cadres et pourrait faire de même au Barça où le club attend une vraie révolution, depuis sa lourde défaite face à Bayern en Ligue des champions.

Quand il est arrivé à la tête des Pays-Bas, des joueurs tels que Van Persie, Sneijder ou encore Robben étaient toujours appelés, mais Koeman a fait monter des jeunes talents comme De Ligt, Van de Beek ou De Jong qui sont aujourd’hui parmi les meilleurs joueurs européens. Au Barça, certains cadres de l’effectif ne sont plus indispensables du fait de leur âge et pourraient faire les frais de la « révolution Koeman ». Gerard Piqué, Jordi Alba et même Sergio Busquets pourraient être appelés à partir pour permettre au coach batave de constituer une équipe jeune, capable de s’imposer sur la scène européenne.

Délaissés sous l’ère Valverde, les jeunes pousses de la Masia (centre de formation du Barça) seront les grands bénéficiaires de la méthode Koeman. Ansu Fati, Riqui Puig et Araujo auront donc plus de temps de jeu sous les ordres du nouveau coach catalan et pourraient même être les têtes d’affiche du grand retour du Barça au premier plan.