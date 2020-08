Johnny Hallyday: son geste envers son ami Christophe quand il n’avait « pas un sou»

Christophe et Johnny Hallyday ont été de très bons amis pendant près de cinquante ans. Selon l’interprète d’Aline en 2018, leur amitié se résume en deux anecdotes de soirées : la dernière ensemble, et une où l’idole des jeunes (Johnny Hallyday) avait fait une belle surprise à Christophe

Le chanteur français, meilleur ami et très proche de Johnny Hallyday, est décédé dans la nuit du 16 au 17 avril 2020. Avant son décès, il avait été hospitalisé en mars dernier, mais n’a pas pu lutter contre une maladie qui le rongeait depuis longtemps, un emphysème.

C’est ainsi qu’il rejoint dans l’au-delà un autre artiste, mais aussi un ami, Johnny Hallyday. Selon Voici, en février 2018, deux mois après la mort du Taulier, Christophe était revenu sur sa relation avec l’époux de Laeticia Hallyday, dans un entretien accordé à Nostalgie.

« Je n’ai jamais touché ce chèque »

L’interprète des Mots bleus a évoqué sa dernière soirée avec Johnny en avril 2016, une époque où le rocker est déjà très malade, mais ne le montrait pas. « Johnny buvait et fumait comme un pompier et je le regardais en me disant : ‘ce mec-là est un phénomène », a confié Christophe.

A l’en croire, ce soir là, « Johnny avait besoin de se confier, notamment au sujet de son amour fou pour Laeticia ». Il raconte que, lors d’un fête dans une boîte de nuit, qu’il n’avait pas un sou à l’époque, et dormait avec son ami à l’hôtel, qui, lui, était accompagné d’une jeune actrice.

D’après ses confidences, à son réveil, Christophe constate que Johnny a laissé une belle surprise à son ami : un gros chèque. « Je n’ai jamais touché ce chèque. Je l’ai même déchiré. J’aurais dû le garder en souvenir », va-t-il regretter.