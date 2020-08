Joe Dassin 40 ans après sa mort: ce que font ses fils Julien et Jonathan de son répertoire musical

Décédé à 41 ans le 20 août 1980, Joe Dassin a laissé deux fils, Julien et Jonathan. Ces derniers ont repris le flambeau a assure fièrement la mémoire de leur père.

La quarantaine environ, Jonathan et Julien Dassin ont perdu leur père, Joé, l’un à deux ans et l’autre à seulement six mois. Selon Julien cité par le Parisien, Jonathan, tout comme Julien, confie être « incroyablement fier, touché et émerveillé de l’engouement du public pour Joe, quarante ans plus tard.« .

En 2013, Hélène Ségara a rendu hommage à l’artiste avec un album de duos virtuels. A l’époque, la chanteuse avait repris ses plus grands succès. Comme le rappelle le magazine Gala, en 2000, Jonathan et Julien Dassin ont rédigé un ouvrage consacré à leur père, avec les journalistes Fabien Lecoeuvre et Gilles Lhôte.

Jonathan Dassin est un artiste discret. Auteur, compositeur et multi-instrumentaliste, dans un album à paraître cet automne, il interprétera notamment la chanson Marie-Jeanne, un standard américain de blues country. « Cette année, c’est la première fois de ma vie que je vais rendre hommage à Joe Dassin sur un disque.« , confie t-il en prélude à la sortie de l’album.

Jonathan et Julien Dassin tournés vers la musique

Fils aîné de Joé, il fêtera son 42ème anniversaire le 14 septembre 2020. « J’ai déjà vécu plus longtemps que papa. », vat-il reconnaître. Dans un entretien accordé au magazine Gala, il confiait : « Mon petit frère et moi sommes restés vivre dans notre grande maison de Feucherolles. Nous avions bien sûr des tuteurs légaux, mais ils ne vivaient pas à proximité. C’était un peu étrange ». A l’en croire, avant le décès de leur père, ils étaient seuls dans 800 m² avec le couple de Yougoslaves qui travaillait pour leur mère.

Malgré la réussite de ses études dans une école de commerce, Julien Dassin, 41 ans est également musicien. Il a lancé en 2010, sa carrière musicale avec le spectacle « Il était une fois… Joé Dassin » où il chantait aux côtés de Cécilia Cara.

Julien a effectué en 2012 une tournée de deux ans en france avant de sortir en 2012 un album de reprises d’Yves Montant. Il est l’initiateur du spectacle 100% Dassin qu’il organise depuis 5ans de de nombreux pays de l’est de la Russie. Via ce spectacle, il arrive à faire revivre le repertoire musical de son père à ses fans.