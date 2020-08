« J’espère que Messi ne réussira pas à Manchester City »

L’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neuville, a évoqué les dernières rumeurs concernant la probable arrivée de Messi à Manchester City. L’ancien Red Devil est prêt à accueillir l’Argentin en Premier League, mais espère qu’il ne brillera pas chez le rival citizen.

Gary Neuville ne voit pas Lionel Messi porter, la saison prochaine, la tunique de Manchester United. Alors que la presse anglaise annonce un intérêt des Red Devils pour l’Argentin, l »ancien footballeur estime que son ancien club ne se laissera pas embarquer dans cette opération trop coûteuse. Mais l’Anglais espère que le capitaine du Barça signera à Manchester City sans pour pour autant briller chez les Skyblues pour ne pas faire de l’ombre à United.

« S’il (Messi) devait venir en Premier League, je pense que ce serait pour travailler avec Pep (Guardiola). Est-ce que je voudrais le voir ? Je pense que je devrais dire oui, parce que l’idée de voir Messi de près, ce que j’ai fait au cours des dix dernières années, est vraiment quelque chose à voir« , a déclaré Neuville dans une interview accordée à Sky Sports. « Est-ce que je voudrais empêcher chaque jeune fan de ce pays d’avoir l’occasion de le voir de près, quand les supporters seront de retour dans les stades, non, je ne le voudrais pas. Mais j’espère juste qu’il ne réussira pas pour eux« , a-t-il ajouté.

Cependant, l’ancien défenseur juge peu probable que Messi quitte enfin son cocon au Barça. L’ancien manager de Valence pense que le capitaine culé et les dirigeants catalans arriveront à trouver un consensus pour conserver le sextuple Ballon d’or.

« Je pense que c’est une question de politique et de lutte pour le pouvoir. Messi bombe le torse. C’est probablement un peu plus que ça, mais je pense que c’est comme ça que ça va finir« , a déclaré Neville à propos de la plus grande saga de transferts du mercato actuel. « L’idée que Barcelone perde ce joueur et qu’il n’y termine pas sa carrière me paraît incroyable. Veut-il vraiment partir ? Peut-être. Mais quand il devra rencontrer le président, le conseil d’administration et tous ceux qui l’en empêchent, je pense qu’il finira par rester« , pense-t-il.