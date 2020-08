«Je serai prêt pour la saison prochaine», Eden Hazard après l’élimination du Real Madrid

Battu (2-1) à l’aller, le Real Madrid s’est incliné face à Manchester City (2-1) vendredi soir en match retour de la huitième de finale de la Ligue des champions. Une défaite qui a sonné la fin de l’aventure des Madrilènes en C1. Mais pour Eden Hazard, ce n’est que partie remise.

Revenu sur les aires de jeu après plusieurs mois de convalescence, Eden Hazard peine toujours à retrouver son top niveau. Lancé par Zidane, vendredi dernier, lors de la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le Belge n’est pas véritablement imposé dans le jeu malgré les 83 minutes disputés. Une prestation en dents de scie et les deux grosses bourdes de Raphael Varane qui auront achevé les Merengues, battus 2-1 par les Skyblues, très réalistes.

Au micro des journalistes européens à la fin de la rencontre, Hazard a reconnu les tares des siens qui ont profité à l’équipe adverse. Mais le champion de Liga ne veut pas s’apitoyer sur son sort et pense déjà à la prochaine édition. « Ils marquent deux goals… mais on leur donne deux goals ! Par rapport à ce qu’on a fait en première période, on aurait mérité mieux. Sur le plan personnel, je me sens mieux. Ma cheville a tenu le coup. Ma saison a été rendue difficile par toutes ces blessures, mais je suis sûr que je serai prêt pour la saison prochaine », a indiqué le Belge juste après la rencontre au micro de l’UEFA.

Battu à l’aller comme au retour (1-2, 2-1) par Manchester City, le Real Madrid sort de la Ligue des champions en huitième de finale pour la deuxième année consécutive; Une élimination qui met fin aux rêves de Zidane de soulever son quatrième trophée de C1 depuis son arrivée sur le banc madrilène.