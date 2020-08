« Je pense que je peux encore apporter à ce club », Suarez refuse de partir du Barça

Cité sur la liste des joueurs qui pourraient quitter le Barça cet été, Luis Suarez ne compte pas bouger d’un poil. L’international uruguayen estime qu’il a encore beaucoup à apporter au club catalan.

Pointé du doigt après le naufrage du Barça en quart de final de la Ligue des champions (battu 8-2 par le Bayern Munich), Luis Suarez pourrait être appelé à quitter le club cet été. Plusieurs médias espagnols ont indiqué que le nouvel entraîneur des Blaugranas, Ronald Koeman, aurait gravé le nom du joueur sur la liste de ceux qui sont invités à trouver un autre point de chute. Mais pour Suarez, son départ du club des Culés n’est pas envisageable.

Dans un entretien auprès d »El Pais’, l’Uruguayen a déclaré ne pas se sentir concerné par le vent des joueurs sur le départ, qui souffle sur les Catalans depuis quelques jours. « On parle de certains noms donnés par le président (Bartomeu a cité une liste de joueurs intransférables dans laquelle ne figurait pas l’Uruguayen), de changements qu’il peut y avoir, mais moi, personne ne m’a dit qu’on ne comptait pas sur moi », a-t-il d’abord assuré.

« Si c’est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m’en parle directement. C’est mieux de faire comme ça que de filtrer à la presse qu’ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club, ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n’ai aucun problème à parler avec ceux qui décident« , a ajouté le troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça.

Visiblement remonté contre les décisions prises par ses dirigeants ces dernières semaines, El Pistelero a invité les Blaugranas à ne pas oublier l’histoire. Se considérant comme un cadre indispensable du vestiaire catalan, l’ancien de Liverpool a exhorté ses employeurs à ne pas virer les joueurs juste parce que le club traverse une mauvaise passe et a cité, en exemple, le Real Madrid dont les joueurs, appelés à partir la saison dernière, sont maintenant les plus adulés en Espagne.

« Quand vous parlez des poids lourds du vestiaire, les regards se tournent vers ceux qui sont au club depuis longtemps. C’est normal, mais il y a beaucoup de tromperie dans tout cela, a lâché Suarez. Car en réalité, tout change d’une année à l’autre. Je n’aime pas comparer, chaque situation est différente, mais je me souviens qu’à Madrid, l’année où l’Ajax élimine le club de la Ligue des champions, les gens ont dit que Kroos était terminé, que Modric devait partir. Ils ont même dit que Ramos était un désastre et qu’il ne valait plus rien« , fait rappeler Suarez.

« Tout s’est bien passé pour eux l’année suivante. Ils étaient redevenus des phénomènes et formaient une équipe légendaire. C’était une grande équipe, et elle l’est toujours, bien sûr. Mais avec la défaite, on sait que ça tire contre tout et tout le monde. Et c’est dommage car c’est comme ça tout le temps, les gens ont des opinions sur tout et jugent trop facilement: ce qui est blanc aujourd’hui sera noir demain, et vice-versa. Je pense honnêtement qu’il y a parfois un manque de cohérence, de patience et surtout de mémoire« , regrette-t-il.