« J’ai décidé de me reconstruire et de développer ma deuxième moitié », Céline Dion

Bientôt cinq ans, René Angélil disparaissait après une longue bataille contre le cancer. Dans une vidéo, Céline Dion explique comment elle a surmonté la mort de son mari et les changements qu’elle a dû mettre en place pour y arriver.

14 janvier 2016, René Angélil est décédé à l’âge de 73 ans dans sa résidence de Las Vegas. Plus de 4 ans après cette soudaine séparation de l’impresario historique et surtout mari de Céline Dion, la chanteuse canadienne tente toujours de combler le vide immense créé par le départ de « sa moitié » dans sa vie. Dans un court métrage de sept minutes, Céline Dion explique comment elle a surmonté la mort de René Angélil.

5 000 places vendues en 2 minutes: le nouveau record de Céline Dion

« J’ai eu des moments difficiles avec la perte de René et le fait de réaliser que j’allais devenir une mère monoparentale. Lui et moi, nous ne faisions qu’un, donc quand il est mort, j’ai perdu une partie de moi-même. Et la vie reprend, on doit mettre une robe, monter sur scène au Caesars Palace et chanter. Puis, tu vas en studio pour enregistrer. Ce premier album en anglais sans René a été tellement dur « , raconte Céline Dion au début de la vidéo réalisée pour Apple Music.

Arborant un élégant chignon dans une robe jaune canari, Céline Dion raconte comment devenir une mère seule ne lui a pas donné le choix d’être forte. « J’ai décidé de montrer que j’étais capable de le faire, de me reconstruire et de développer ma deuxième moitié. Ça m’a fait réaliser qu’il était temps que j’essaye des choses et que je prenne des risques « , ajoute-t-elle.

Elle précise que c’est ainsi qu’elle est arrivée à faire ce qu’elle voulait, malgré les critiques et les interrogations. « C’est un peu étrange pour une chanteuse comme moi de dire ça, mais ça m’a donné une voix. Par exemple, je veux faire la fête comme un Belieber [les fans de Justin Bieber], m’habiller comme je l’entends, je veux prendre mes décisions, que vous soyez d’accord ou non », explique la chanteuse.

Depuis la mort en 2016 de son mari et manager, René Angélil, après 21 ans de mariage, Céline Dion éprouve un manque d’amour inconsolable. À la fin de la vidéo, Céline Dion avoue qu’elle ne va pas bien, mais qu’elle doit bien aller. « J’ai besoin de bien aller et je veux le chanter, mais je veux aussi chanter qu’il n’y a pas un moment où je ne pense pas à toi [René Angelil]. Je mentirais si je disais que je vais bien, je pense à toi au moins 100 fois par jour, mais c’est un nouveau chapitre de ma vie, car j’ai encore des rêves. »