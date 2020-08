Israël : viol présumé d’une adolescente de 16 ans par 30 hommes

Le viol présumé d’une adolescente de 16 ans par un groupe d’une trentaine d’hommes, dans un hôtel de la ville balnéaire d’Eilat, ce vendredi 21 août, secoue Israël. Plusieurs dirigeants, dont le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, ont exprimé leur indignation face à cet acte odieux. Deux suspects ont été déjà arrêtés et d’autres interpellations sont attendues.

Selon le quotidien qui a repris l’information d’une chaîne de télévision israélienne, la victime s’était rendue dans un hôtel de la ville balnéaire d’Eilat avec une amie au début du mois et y avait rencontré des connaissances de cette dernière. Après une sortie alcoolisée, elles sont toutes revenues dans ce lieu de plaisance, et c’est à ce moment que le viol a commencé. Les hommes faisaient la file devant la chambre d’hôtel, attendant chacun leur tour. Plusieurs témoins de la scène ont préféré ne pas poser de question et passer leur chemin. Seule son amie a essayé de la sortir de cette situation, en vain.

L’adolescente avait porté plainte, la semaine dernière, pour viol collectif présumé par trente hommes, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la police israélienne, Micky Rosenfeld. « Deux suspects ont été arrêtés en lien avec un incident sous enquête et impliquant une adolescente de 16 ans dans une ville du sud du pays », a-t-il déclaré. Selon le Times of Israël, un premier suspect, âgé de 27 ans, a été arrêté mercredi et se trouve, depuis, en détention préventive.

Des messages, entre lui et la victime, ainsi qu’une vidéo de l’agression ont été retrouvés dans son téléphone. Il n’a pas nié avoir eu une relation sexuelle avec la jeune fille, mais a affirmé qu’elle était consentante et appelait ses complices un par un dans la chambre. Un second suspect, également de 27 ans, a été interpellé le lendemain, jeudi 20 août, et devait passer devant un juge, le même jour. D’autres arrestations devraient suivre, selon une déclaration de la police.

« C’est choquant, il n’y a pas d’autre mot !…»

Dès jeudi soir, des manifestations spontanées ont eu lieu dans différentes villes, comme Tel-Aviv et Jérusalem, en soutien à l’adolescente et pour condamner les violences sexuelles infligées aux femmes. Dans la classe politique israélienne, des condamnations se sont multipliées depuis jeudi. « C’est choquant, il n’y a pas d’autre mot ! Ce n’est pas seulement un crime contre une jeune fille, c’est un crime contre l’humanité elle-même, qui mérite toute notre condamnation », a condamné le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui a appelé à ce que « les responsables soient traduits en justice ».

Le président israélien, Reuven Rivlin, a écrit sur les médias sociaux une lettre à la « jeunesse » pour dénoncer « les horreurs rapportées du viol collectif à Eilat ». « Les agressions sexuelles, le viol, l’exploitation sexuelle, les violences sexuelles sont des taches indélébiles (…) qui nous détruisent comme société et nous rendent misérables », a écrit le président de l’Etat hébreux.

« Tous les jours, il y a 260 femmes qui sont violées en Israël », selon les données officielles, s’insurge Ilana Weizman, 36 ans, fondatrice du groupe féministe ‘’HaStickeriot’’ inspiré des Colleuses françaises qui luttent contre ‘’la culture du viol’’. Selon ces mêmes données, « une femme sur cinq est violée en Israël au cours de sa vie », dit-elle à l’AFP.

« Il faut arrêter de dire qu’il faut protéger nos filles, il faut éduquer nos garçons à la question du consentement et ce, dès le plus jeune âge », souligne Ilana Weizman. « Il faut que l’Etat alloue davantage de budget pour lutter contre la violence faite aux femmes et ne se contente pas que d’utiliser de grands mots », a-t-elle ajouté