Le chanteur béninois Vano Baby a violemment répondu à ses fans qui le critiquent. C’est dans un direct sur sa page Facebook ce dimanche 30 août 2020.

Critiqué suite à la sortie de son single « A ka toun mahou a » avec l’artiste nigérian Qdot, le chanteur béninois Vano Baby est en colère. Selon lui, les béninois ne savent pas soutenir leurs artistes. « Je suis désolé, vous ne pouvez pas m’atteindre mais ce que vous avez commencé là, on va terminer ça ensemble« , a-t-il indiqué ce dimanche.

Très choqué, l’artiste qui n’a pas sa langue dans sa poche est revenu sur ce qu’il appelle vrai fan. Pour lui, ses vrais fans sont là, et ça n’a jamais changé et ils savent le soutenir quand il le faut. « C’est le moment pour moi de les remercier, tous ceux qui me donnent la force. Vous êtes méchants et si vous voulez vous comporter comme un méchant avec moi je vais retourner ma veste et me comporter de la même manière que vous », dit-il.

Il s’explique: « vous dites que j’insulte mes fans, moi j’insulte pas mes fans, mes vrais fans je ne les insulte pas ». Puis d’ajouter: « Il n’y a que les gens qui ont des comportements de moutons que j’insulte ».

Vano Baby qui, comme plusieurs artistes béninois ne travaille pas depuis la pandémie du coronavirus il y a 7 mois pense que les fans exagèrent. A l’en croire, il a fait ce single sur fond propre avec plus de 3.000.000 FCFA sans faux frais.

C’est pourquoi, confronté à ce qu’il considère comme l’ingratitude des fans, Vano Baby a décidé de mettre fin à sa carrière musicale.