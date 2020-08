« Il est plus facile pour Messi d’aller au PSG que pour Neymar de retourner au Barça »

Dans une interview pour ‘Placar’ au Brésil, l’agent de Neymar Junior a fait des révélations surprenantes concernant la carrière de la star du PSG, qui s’apprête à disputer une finale de Ligue des champions.

Après deux années où il a galéré entre les blessures à répétition et la montée en puissance de Kylian Mbappé, Neymar a enfin trouvé sa place et s’est remis en forme. L’attaquant du PSG qui réalise cette année, sa meilleur saison sous les couleurs parisiennes, s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions, dimanche, face au Bayern Munich.

Aujourd’hui très heureux à Paris, le joueur brésilien fait souvent l’objet de rumeurs concernant une prolongation de contrat. Son agent, Wagner Ribeiro, est revenu sur le sujet dans un entretien. « Il y a eu un moment où il était triste de ses blessures. À l’époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid.

Pas aujourd’hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville des lumières, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu’elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd’hui ?« , a-t-il commencé.

« Neymar est heureux et je pense qu’il va rester au moins deux ans de plus au PSG, ajoute l’agent de Neymar, avant d’évoquer les rumeurs sur un retour à Barcelone. Aujourd’hui, ce serait sans aucun doute plus facile pour Messi d’aller au PSG que pour Neymar de retourner au Barça. Je suis sérieux, il ne faut pas douter de la puissance économique du Qatar« .