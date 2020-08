Ibrahim Boubacar Kéita condamne énergétiquement l’attaque de Kouré au Niger

Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a condamné dimanche, l’attaque de Kouré au Niger, qui a fait huit (08) morts dont six (06) français et deux (02) nigériens.

Huit (08) personnes, dont six (06) humanitaires français en tourisme et deux (02) nigériens, ont été tuées dimanche par des hommes armés venus à motos dans la zone touristique de Kouré au Niger. « La plupart des victimes ont été abattues par balles. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches », a expliqué à l’AFP une source proche des services de l’environnement. Les deux victimes nigériennes sont le guide et le chauffeur du groupe de touristes français. Chef d’Etat d’Etat de la nation voisine, Ibrahim Boubacar Kéita a réagi à cette attaque du Niger.

Dans sa réaction, IBK condamne « énergétiquement » l’attaque de Kouré: « Je condamne énergiquement cet acte barbare hélas récurrent dans notre espace sahélien où continuent de sévir l’extrémisme violent et l’économie criminelle, malgré la guerre sans merci livrée par les armées nationales, la force conjointe du G5 Sahel et la force Barkhane, dont je salue de nouveau l’engagement », a déclaré le président nigérien.

« En ces moments douloureux, j’adresse, en mon nom et en celui du peuple malien, mes condoléances attristées à Emmanuel Macron et Issoufou Mahamadou, respectivement présidents de la Republique française et de la République du Niger, ainsi qu’aux peuples français et nigérien, a-t-il ajouté espérant qu’à force de coordonner les actions militaires avec détermination, le Sahel retrouve un jour la stabilité: « …c’est le lieu pour moi de réaffirmer que grâce à la détermination de ses leaders et à l’accompagnement de ses partenaires, le Sahel retrouvera Inchallah, la paix et la stabilité qui ont jadis établi sa réputation », a-t-il conclu.

Macron rassure!

Condamnant l’attaque meurtrière de Kouré qui a coûté la vie aux six français, le président Emmanuel Macron a déclaré que tous les moyens seront mis en oeuvre pour élucider les circonstances du drame. Il a par la suite rassuré que cette attaque n’entravera pas les relations entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme.

Pour rappel, il s’agit de la première attaque ayant visé des Occidentaux dans la zone de Kouré depuis qu’elle est devenue une attraction touristique, il y a une vingtaine d’années, quand un petit troupeau de girafes peralta, une espèce qui a disparu du reste de la planète, fuyant braconniers et prédateurs, y avait trouvé un havre de paix.