Humanitaires français tués: l’ONG Acted suspend ses activités au Niger

L’organisation française de solidarité internationale, ONG Acted, a décidé de suspendre temporairement ses activités au Niger après l’attaque survenue dimanche, faisant huit (08) morts, dont six (06) humanitaires français et deux (02) guides touristiques nigériens.

Au micro de la Radio France Internationale ce mardi, le président de l’ONG Acted, Frédéric de Saint-Sernin, a appelé à la solidarité française autour de son ONG qui a perdu six (06) de ses humanitaires dans une attaque des assaillants dans la commune de Kouré, au Niger, le dimanche 09 août 2020. Au cours de son interview avec le média français, Frédéric de Saint-Sernin a déclaré que l’ONG Acted va suspendre temporairement ses activités au Niger après l’attaque meurtrière survenue dimanche mais n’a aucune intention de quitter le pays.

« Nous avons décidé de suspendre nos activités, nous avons besoin d’entendre nos humanitaires au Niger et dans les pays du Sahel, on a besoin qu’ils se parlent et qu’ils nous parlent et nous allons envoyer une délégation du siège », a indiqué Frédéric de Saint-Sernin, ajoutant : « Mais il n’est pas question de quitter le pays, il n’est pas question de quitter la région, nous sommes là pour aider les bénéficiaires. »

ACTED est une ONG française de solidarité internationale, créée en 1993. C’est la deuxième ONG française après Médecins sans frontières. Son siège est à Paris.

La traque de l’armée nigérienne

L’armée nigérienne a lancé après l’attaque du dimanche, une opération de ratissage dans la commune de Kouré pour empêcher le commando ayant perpétré l’attaque de se replier vers sa base. Dans cette opération de poursuite, l’armée nigérienne bénéficie du soutien de la force Barkhane et celui des soldats des forces spéciales américaines qui soutiennent le Niger dans la lutte contre le terrorisme.

Selon nos informations, l’un des présumés assaillants a été arrêté par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger. Le Conseil National de Sécurité du Niger a décrété l’état d’urgence dans la région où, l’attaque a eu lieu afin de faciliter les investigations pour mieux élucider les circonstance du drame.