Homme le plus riche du monde : Jeff Bezos établit un nouveau record

Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, a battu un autre record dans le classement des hommes les plus riches de la planète. La fortune du géant américain dépasse désormais les 200 milliards de dollars.

Selon le classement Forbes, Bezos valait 204,6 milliards de dollars à 13 h 50 HE le mercredi 26 août, lorsque l’action d’Amazon a gagné 2%. L’homme de 56 ans, qui est déjà la personne la plus riche du monde, a vu sa valeur nette passer de 74 milliards de dollars à 204,6 milliards au cours de l’année 2020.

D’après le magazine américain, la fortune du fondateur d’Amazon est la plus importante jamais amassée, même en tenant compte de l’inflation. Le cours de l’action d’Amazon a grimpé en flèche au cours des derniers mois, alors que des millions de personnes ont été forcées de rester chez eux et de commander plus de produits en ligne en raison de la pandémie COVID-19.

Le cours de l’action de la société a bondi de plus de 100% depuis le 16 mars, alors qu’il se négociait pour moins de 1700 dollars par action. A ce jour, Amazon vaut 1,72 billion de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grosse entreprise au monde derrière Apple, qui vaut 2,16 billions de dollars.