« Harry Potter »: l’actrice Jessie Cave violée par son professeur de tennis (vidéo)

L’actrice d’«Harry Potter», Jessie Cave, a confié avoir été violée par son professeur de tennis, alors qu’elle n’avait que 14 ans

Dans son podcast «We Can’t Talk About That Right Now», lancé avec sa soeur, Bebe, Jessie Cave qui jouait Lavande Brown, petite amie de Ron Weasley dans «Harry Potter», a révélé avoir été violée à l’âge de 14 ans par son entraîneur de tennis.

Selon l’actrice, c’était pourtant un homme en qui elle avait «confiance» et qui était «en position de pouvoir». «Au moins, tu étais une athlète et tu avais de belles jambes», a plaisanté Bebe, cité par Paris Macth.

Et à sa soeur de répondre: «C’est vrai, j’étais en forme et j’étais pas mauvaise avec une balle de tennis, mais on a profité de moi et il a été envoyé en prison, alors ça va».

« Un viol qui ne m’a pas détruite »

Cette agression sexuelle a eu de repercussions sur la jeune femme actuellément âgée de 33 ans. «A cause de mon viol, j’ai eu une adolescence totalement différente de la tienne, pareil pour le début de ma vingtaine, parce que j’étais encore en train de guérir et mon parcours sexuel a été totalement anormal par rapport au tien», dit-elle ; alors qu’elle et sa sœur comparaient leur adolescence.

«Je le réalise juste 18 ans plus tard et plus le temps passe et plus je me sens chanceuse d’avoir subi un viol qui ne m’a pas détruite et je pense que c’est quelque chose dont les gens ne parlent pas assez au sujet des abus sexuels et des traumatismes. Il y a des gens qui s’en remettent après, qui trouvent un moyen de vivre avec et qui ne sont pas défini par ça». Jessie Cave

Jessie Cave a joué dans les deux parties d’«Harry Potter et les reliques de la mort», avant de poursuivre sa carrière d’actrice dans des comédies. Elle est auteure également d’un livre de dessins et a fondé un site sur lequel elle vend des créations.